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Министр: 24% учителей не смогли набрать минимальный балл на профэкзаменах

Министр: 24% учителей не смогли набрать минимальный балл на профэкзаменах Каждые три из четырех участвовавших в сертификационном экзамене учителей обладают минимальными знаниями по своему предмету.
Наука и образование
15 декабря 2022 г. 10:57
Министр: 24% учителей не смогли набрать минимальный балл на профэкзаменах

Каждые три из четырех участвовавших в сертификационном экзамене учителей обладают минимальными знаниями по своему предмету.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на общественных слушаниях на тему "Сертификация преподавателей в государственных общеобразовательных заведениях" в Милли Меджлисе.

По его словам, каждый один из четырех принимавших участие в экзамене учителей, то есть 24%, не набрал минимальный балл, не сумев ответить на самые простые вопросы.

Комментируя вопрос повышения зарплат учителей, успешно прошедших тестирование, министр отметил, что зарплата учителей начальных классов вместе с надбавкой приблизилась к 1000 манатам: "Это хорошо, в частности, для учителей, работающих в селах Азербайджана. Зарплаты 49% сдавших экзамен учителей выросли на 10%, 27% учителей - на 35%".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “İmtahanda iştirak edən müəllimlərin 24 %-i minimal bal toplaya bilməyib”

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