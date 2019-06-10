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Министерству образования выделено 18 млн манатов

Министерству образования выделено 18 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Азербайджанской Республике. 

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в последние годы предприняты важные шаги в области развития образования в стране. Усовершенствована нормативно-правовая база образования, на основании распоряжений президента Азербайджанской Республики осуществлены широкомасштабные меры, направленные на его материально-техническое обеспечение. В городах и районах республики были успешно осуществлены работы по строительству, капитальному ремонту, восстановлению и реконструкции более чем 3200 школ. В учебных заведениях значительно расширилось применение информационно-коммуникационных технологий. 

Согласно документу, в целях монтажа школ модульного типа на территории республики министерству образования Азербайджанской Республики выделено 18 млн манатов, указанные в подпункте 1.16.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890.

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