Министерству образования выделено 18 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в последние годы предприняты важные шаги в области развития образования в стране. Усовершенствована нормативно-правовая база образования, на основании распоряжений президента Азербайджанской Республики осуществлены широкомасштабные меры, направленные на его материально-техническое обеспечение. В городах и районах республики были успешно осуществлены работы по строительству, капитальному ремонту, восстановлению и реконструкции более чем 3200 школ. В учебных заведениях значительно расширилось применение информационно-коммуникационных технологий.

Согласно документу, в целях монтажа школ модульного типа на территории республики министерству образования Азербайджанской Республики выделено 18 млн манатов, указанные в подпункте 1.16.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890.