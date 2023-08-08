Министерство образования: Занятия в этом году начнутся 15 сентября

В этом году учебные занятия в общеобразовательных заведениях Азербайджана начнутся 15 сентября

В этом году учебные занятия в общеобразовательных заведениях Азербайджана начнутся 15 сентября.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве науки и образования.

"Согласно постановлению Кабинета Министров № 66 от 24 февраля 2020 года об утверждении "Срока учебного года в общеобразовательных учреждениях", а также учебным планам, утвержденным приказом Минобрнауки, ежегодно учебный год в общеобразовательных учреждениях страны начинается 15 сентября", - говорится в сообщении министерства.