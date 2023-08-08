О нас

Министерство образования: Занятия в этом году начнутся 15 сентября

Министерство образования: Занятия в этом году начнутся 15 сентября В этом году учебные занятия в общеобразовательных заведениях Азербайджана начнутся 15 сентября
Наука и образование
8 августа 2023 г. 16:24
Министерство образования: Занятия в этом году начнутся 15 сентября

В этом году учебные занятия в общеобразовательных заведениях Азербайджана начнутся 15 сентября.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве науки и образования.

"Согласно постановлению Кабинета Министров № 66 от 24 февраля 2020 года об утверждении "Срока учебного года в общеобразовательных учреждениях", а также учебным планам, утвержденным приказом Минобрнауки, ежегодно учебный год в общеобразовательных учреждениях страны начинается 15 сентября", - говорится в сообщении министерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyi: “Dərslərin 15 sentyabrda başlaması təsbit edilib”

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане начинается прием в дошкольные подготовительные группы 
Завтра в Азербайджане начинается прием в дошкольные подготовительные группы 
8 августа 2023 г. 15:39
Названа дата проведения второго этапа вступительного экзамена в резидентуру
Названа дата проведения второго этапа вступительного экзамена в резидентуру
8 августа 2023 г. 12:30
Азербайджанские школьники взяли первенство на международной олимпиаде по английскому языку
ФотоАзербайджанские школьники взяли первенство на международной олимпиаде по английскому языку
7 августа 2023 г. 16:37
Сегодня завершается выбор специальностей в колледжи
Сегодня завершается выбор специальностей в колледжи
7 августа 2023 г. 10:00
В Азербайджане начался процесс перевода школьников
В Азербайджане начался процесс перевода школьников
7 августа 2023 г. 09:21
В Азербайджане стартует прием документов учащихся, поступивших в лицеи и гимназии
В Азербайджане стартует прием документов учащихся, поступивших в лицеи и гимназии
7 августа 2023 г. 09:06
В Азербайджане проведены экзамены по способностям для поступающих на факультет журналистики
В Азербайджане проведены экзамены по способностям для поступающих на факультет журналистики
6 августа 2023 г. 13:40
Rocket Lab вновь отменила запуск ракеты Electron
Rocket Lab вновь отменила запуск ракеты Electron
6 августа 2023 г. 12:13
Сегодня состоится экзамен на выявление способностей по специальности Журналистика
Сегодня состоится экзамен на выявление способностей по специальности "Журналистика"
6 августа 2023 г. 08:30
В Билясуваре строится крупнейшая школа района
ФотоВ Билясуваре строится крупнейшая школа района
5 августа 2023 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi