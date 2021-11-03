Министерство: Занятия с репетитором - это выбор родителей

"Занятия с репетитором - это выбор родителей. Министерство образования обеспечивает организацию учебного процесса в каждом учебном заведении на основе утвержденных государством стандартов".

"Занятия с репетитором - это выбор родителей. Министерство образования обеспечивает организацию учебного процесса в каждом учебном заведении на основе утвержденных государством стандартов".

Об этом Report сообщил и.о. заведующего отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, это относится ко всем уровням образования: "Если родитель пользуется параллельно услугами репетитора, то не в нашей компетенции запрещать это. Я не думаю, что посещение репетитора вызвано недоверием к образованию в школе. Потому что у нас единая система куррикулума. Поэтому качество уроков в региональных и бакинских школах одинаковое”.