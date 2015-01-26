​Министерство внесло ясность в вопрос о платном обучении в вузах

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Отмена плана приема в высшие и средне-специальные учебные заведения студентов на платной основе не означает отмену платы за обучение. Таким образом, ограничения на прием студентов па платной основе будет отменен, а плата за обучение останется прежним". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя аппарата министерства образования Ягуб Пириев.

По его словам, вузам и ссузам будет предоставлена возможность принимать столько студентов, сколько позволит материально-техническая база, научно-педагогический потенциал, а также наличие учебных и научных лабораторий в этих учебных заведениях: "Сегодня ни в одной стране мира нет бесплатного обучения. Просто есть финансирование из госбюджета. Поэтому, те пункты, которые нашли свое отражение в "Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской республике", не означает отмену платы за обучение, а отмену плана приема на платной основе".