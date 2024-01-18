О нас

Министерство: В здании общежития, где вспыхнул пожар, студенты не проживают

Министерство: В здании общежития, где вспыхнул пожар, студенты не проживают Как известно, в жилой части двухэтажного вспомогательного здания Сумгайытского государственного технического колледжа при Сумгайытском госуниверситете (СГУ), где проживали бывший вынужденные переселенцы, вспыхнул пожар.
Наука и образование
18 января 2024 г. 01:50
Министерство: В здании общежития, где вспыхнул пожар, студенты не проживают

Как известно, в жилой части двухэтажного вспомогательного здания Сумгайытского государственного технического колледжа при Сумгайытском госуниверситете (СГУ), где проживали бывшие вынужденные переселенцы, вспыхнул пожар.

Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, на место происшествия незамедлительно была направлена пожарная бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Также прибыло руководство колледжа. Отметим, что в той части здания, где вспыхнул пожар, студенты не проживают", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Sumqayıtda binanın yanğın baş verən hissəsində tələbələr yaşamır

Экслюзивные новости

Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi