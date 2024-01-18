Министерство: В здании общежития, где вспыхнул пожар, студенты не проживают

Как известно, в жилой части двухэтажного вспомогательного здания Сумгайытского государственного технического колледжа при Сумгайытском госуниверситете (СГУ), где проживали бывший вынужденные переселенцы, вспыхнул пожар.

Как известно, в жилой части двухэтажного вспомогательного здания Сумгайытского государственного технического колледжа при Сумгайытском госуниверситете (СГУ), где проживали бывшие вынужденные переселенцы, вспыхнул пожар.

Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, на место происшествия незамедлительно была направлена пожарная бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Также прибыло руководство колледжа. Отметим, что в той части здания, где вспыхнул пожар, студенты не проживают", - говорится в сообщении.