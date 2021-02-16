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Министерство: В университетах частично восстановлено традиционное обучение

Министерство: В университетах частично восстановлено традиционное обучение С сегодняшнего дня в высших и среднеспециальных, а также профессиональных учебных заведениях Азербайджана частично восстановлено традиционное обучение
Наука и образование
16 февраля 2021 г. 12:00
Министерство: В университетах частично восстановлено традиционное обучение
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С сегодняшнего дня в высших и среднеспециальных, а также профессиональных учебных заведениях Азербайджана частично восстановлено традиционное обучение.

Как сообщили Report в Министерстве образования, начиная с сегодняшнего дня в указанных учебных заведениях обучение по заранее установленным графикам дисциплин, требующих прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и др.) будет проходить в традиционной форме.

Обучение по другим специальностям будет продолжаться в дистанционной форме.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Universitetlərdə ənənəvi tədris qismən bərpa olunub

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