Министерство: В университетах частично восстановлено традиционное обучение

С сегодняшнего дня в высших и среднеспециальных, а также профессиональных учебных заведениях Азербайджана частично восстановлено традиционное обучение

С сегодняшнего дня в высших и среднеспециальных, а также профессиональных учебных заведениях Азербайджана частично восстановлено традиционное обучение.

Как сообщили Report в Министерстве образования, начиная с сегодняшнего дня в указанных учебных заведениях обучение по заранее установленным графикам дисциплин, требующих прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и др.) будет проходить в традиционной форме.

Обучение по другим специальностям будет продолжаться в дистанционной форме.