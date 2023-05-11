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Министерство: Все задаваемые учащимся задания должны быть взяты из учебников

Министерство: Все задаваемые учащимся задания должны быть взяты из учебников Все задаваемые учащимся в школах задания должны быть взяты из учебников.
Наука и образование
11 мая 2023 г. 10:47
Министерство: Все задаваемые учащимся задания должны быть взяты из учебников

Все задаваемые учащимся в школах задания должны быть взяты из учебников.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Орхан Аббасов.

По его словам, включенные в учебники задания имеют научно-методическое и педагогическое объяснение: "Если заданий в учебнике нет, значит их не стоит преподавать. В целом во всех школах обучение ведется по учебникам. Учебники же готовятся по государственным образовательным стандартам".

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