Министерство: В школах с шестидневным обучением 10-11 ноября будут проводиться занятия

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров "Об изменении рабочих дней и дней отдыха", последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями буду

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров "Об изменении рабочих дней и дней отдыха", последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а первым рабочим днем после праздников – 13 ноября.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в образовательных учреждениях при шестидневной рабочей неделе, последний рабочий день текущей недели будет 4 ноября, рабочими днями следующей недели - 6, 7 ноября, а рабочие дни после праздников - 10, 11 ноября.