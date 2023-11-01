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Министерство: В школах с шестидневным обучением 10-11 ноября будут проводиться занятия

Министерство: В школах с шестидневным обучением 10-11 ноября будут проводиться занятия Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров "Об изменении рабочих дней и дней отдыха", последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями буду
Наука и образование
1 ноября 2023 г. 18:31
Министерство: В школах с шестидневным обучением 10-11 ноября будут проводиться занятия

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров "Об изменении рабочих дней и дней отдыха", последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а первым рабочим днем после праздников – 13 ноября.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в образовательных учреждениях при шестидневной рабочей неделе, последний рабочий день текущей недели будет 4 ноября, рабочими днями следующей недели - 6, 7 ноября, а рабочие дни после праздников - 10, 11 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Altıgünlük məktəblərdə noyabrın 10-11-də dərs olacaq"

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