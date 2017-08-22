Министерство: В сентябре пройдет этап по дополнительному размещению в рамках конкурса по приему педагогов на работу

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "В сентябре пройдет этап по дополнительному размещению в рамках конкурса по приему педагогов на работу".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, на данный момент проводится последний этап проходящего в централизованном порядке конкурса по приему на работу педагогов в общеобразовательные школы: "На конкурсном этапе проверяется психологическое состояние педагогов, их практические и методические знания. Кандидаты подготовились к конкурсу, так как заранее им были представлены темы в соответствии со специальностью".

Э.Багиров заявил, что комиссия, которая берет интервью у кандидатов в педагоги, состоит из трех человек: "Один из членов комиссии является педагогом по этому предмету, другой - одним из руководителей передовых школ, третий - сотрудником министерства. На данный этап перешли 5225 человек. После завершения данного этапа, в начале сентября состоится этап дополнительного размещения. Результаты интервью на следующей неделе будут размещены на личной странице каждого педагога. Впервые в этом году изменили места этапов для педагогов физической культуры, музыки, изобразительного искусства. Сначала их пригласили на собеседование, а затем, выдержавших данный этап педагогов, допустили на очередной этап".

Отметим, что этап собеседования по приему педагогов начался с 21 августа. Конкурс завершится 26 августа.