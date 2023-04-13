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Министерство: В ряде регионов имеется необходимость в открытии новых детских садов

Министерство: В ряде регионов имеется необходимость в открытии новых детских садов Наши исследования показали, что многие детские сады в регионах нуждаются в серьезном ремонте.
Наука и образование
13 апреля 2023 г. 13:44
Министерство: В ряде регионов имеется необходимость в открытии новых детских садов

Наши исследования показали, что многие детские сады в регионах нуждаются в серьезном ремонте.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

Он отметил, что в ряде регионов имеется необходимость в открытии новых детских садов, и в этом направлении уже ведется работа.

Начальник отдела подчеркнул, что детские сады воспринимаются как центры заботы: "Дети, чьи родители работают, окружены здесь заботой. Однако научные исследования показывают, что детсады должны быть центрами обучения. Воспитатели данных учреждений нуждаются в серьезной подготовке".

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Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyi: “Bölgələrdə bağçalar çatışmır, yeniləri açılmalıdır”

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