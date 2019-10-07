Министерство: В образовательной выставке этого года примут участие до 150 участников из 22 стран

В Бакинском экспо-центре состоится 13-я Азербайджанская международная образовательная выставка.

Как сообщили Report в министерстве образования, в мероприятии, которое состоится 10-12 октября, примут участие до 150 участников из 22 стран.

Министерство образования будет представлено на выставке большим павильоном.

В повестку выставки входят деловые встречи, панельные обсуждения, медиа-презентации, интеллектуальные игры и лекции на отдельные темы.

Подробную информацию о трехдневной выставке можно получить на сайте www.eduexpo.az.

Вход на выставку открыт для учеников 9-11 классов, абитуриентов, студентов и их родителей, а также профессионалов сферы образования.

Главным спонсором выставки является Kapital Bank. Организатором выступает компания Caspian Event Organisers.