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    Министерство: В мае состоится очередная диагностическая оценка учителей

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В мае состоится очередная диагностическая оценка знаний и умений учителей".

    Как сообщили Report в министерстве образования, в оценке смогут принять участие учителя, работающие на основе бессрочного контракта на основном месте работы, руководители допризывной подготовки молодежи, директора, заместители директоров, организаторы внеклассных и внешкольных работ, лица, работающие на госслужбе в местных органах управления образованиея и методисты.

    В диагностической оценке смогут принять участие лица, показавшие низкие результаты на предыдущих экзаменах, обучающие второй специальности, не прошедшие диагностическую оценку ранее.

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