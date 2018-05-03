Министерство: В мае состоится очередная диагностическая оценка учителей

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В мае состоится очередная диагностическая оценка знаний и умений учителей".

Как сообщили Report в министерстве образования, в оценке смогут принять участие учителя, работающие на основе бессрочного контракта на основном месте работы, руководители допризывной подготовки молодежи, директора, заместители директоров, организаторы внеклассных и внешкольных работ, лица, работающие на госслужбе в местных органах управления образованиея и методисты.

В диагностической оценке смогут принять участие лица, показавшие низкие результаты на предыдущих экзаменах, обучающие второй специальности, не прошедшие диагностическую оценку ранее.