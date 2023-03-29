Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована

”В этом году вопрос унификации образовательной программы государственных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) будет в центре внимания".

”В этом году вопрос унификации образовательной программы государственных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) будет в центре внимания".

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

По его словам, в этом году в более чем 150 учреждениях были созданы специальные образовательные уголки: “На начальном этапе уголки созданы в детских садах Баку, Абшерона, Сумгайыта и Гянджи. Данный процесс поэтапно будет продолжен и в последующие годы”.

Э.Алиев подчеркнул, что в этом году в центре внимания будет вопрос унификации образовательной программы в детских садах: "В соответствии с планом для всех садов будет предоставлена программа с конкретными методическими пособиями. К сентябрю планируется передать пакет конкретных программ и методических пособий для воспитателей-педагогов и заведующих садами”.