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Министерство: В экзаменах по приему на работу учителей имелось несоответствие в 5 вопросах

Министерство: В экзаменах по приему на работу учителей имелось несоответствие в 5 вопросах В тестовых заданиях, представленных на экзаменах по приему учителей на работу, могут быть ошибки. Это связано с техническими проблемами.
Наука и образование
29 июля 2021 г. 12:44
Министерство: В экзаменах по приему на работу учителей имелось несоответствие в 5 вопросах

В тестовых заданиях, представленных на экзаменах по приему учителей на работу, могут быть ошибки. Это связано с техническими проблемами.

Как передает Report, об этом сообщила директор Центра профессионального развития работников образования Института образования Назакет Мехтиева.

По ее словам, неправильные вопросы своевременно обнаруживаются, и во время апелляции кандидатов информируют об этом.

Заведующий отделом по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов сообщил, что в экзаменах текущего года в 5 вопросах имелось несоответствие, в связи с чем 6 000 кандидатам добавлены баллы.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Müəllim olmaq istəyən 6000 namizədin balına əlavələr edilib"

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