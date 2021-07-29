Министерство: В экзаменах по приему на работу учителей имелось несоответствие в 5 вопросах

В тестовых заданиях, представленных на экзаменах по приему учителей на работу, могут быть ошибки. Это связано с техническими проблемами.

В тестовых заданиях, представленных на экзаменах по приему учителей на работу, могут быть ошибки. Это связано с техническими проблемами.

Как передает Report, об этом сообщила директор Центра профессионального развития работников образования Института образования Назакет Мехтиева.

По ее словам, неправильные вопросы своевременно обнаруживаются, и во время апелляции кандидатов информируют об этом.

Заведующий отделом по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов сообщил, что в экзаменах текущего года в 5 вопросах имелось несоответствие, в связи с чем 6 000 кандидатам добавлены баллы.