Министерство: В Азербайджане построят еще 50 школ модульного типа

До конца года в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию еще 50 школ модульного типа.

Как сообщили Report в министерстве образования, из них 20 уже построены, а 30 находятся в стадии строительства. Напомним, что в 2017 году были сданы в эксплуатацию 106 модульных школ, а в 2018 году - 137 модульных школ. Преимущества модульных школ состоят в том, что они могут быть установлены на любом рельефе в течение короткого периода времени, легко транспортироваться и легко уменьшаться или увеличиваться в зависимости от количества классных комнат.

Отметим, что по инициативе президента Ильхама Алиева, с целью замены на новые аварийных школ с малым контингентом учеников в отдаленных селах, с 2017 года применяется практика внедрения школ модульного типа.