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Министерство: В Азербайджане учащиеся старше 12 лет не принуждаются к вакцинации

Министерство: В Азербайджане учащиеся старше 12 лет не принуждаются к вакцинации "В Азербайджане учащиеся старше 12 лет не принуждаются к вакцинации".
Наука и образование
3 ноября 2021 г. 20:31
Министерство: В Азербайджане учащиеся старше 12 лет не принуждаются к вакцинации

"В Азербайджане учащиеся старше 12 лет не принуждаются к вакцинации".

Об этом Report сообщил и.о. заведующего отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов.

Представитель министерства сказал, что информация, распространенная министерствами здравоохранения и образования, носит рекомендательный характер: "Не думаю, что какой-то ученик не был допущен к занятиям из-за отсутствия вакцинации".

Отметим, что с 5 октября в Азербайджане принято решение о вакцинации подростков в возрасте 12-15 лет. Подростки могут вакцинироваться препаратом Pfizer на основании соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей.

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Версия на английском языке Pupils over 12 are not forced to vaccination in Azerbaijan - ministry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 12 yaşdan yuxarı şagirdlərin məcburi vaksinasiyası ilə bağlı tapşırıq yoxdur

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