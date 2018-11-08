Министерство: Устраняются проблемы в вопросе обеспечения школ отоплением

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Как и ранее, отопительные системы во всех школах в Азербайджане будут запущены с 15 ноября".

Об этом в ответ на запрос Report сказали в министерстве образования.

В структуре отметили, что с лета этого года проводятся соответствующие работы по подготовке к зимнему сезону в учебных заведениях Баку и регионов.

"Возникающие проблемы устраняются. Хотя во внутренней отопительной системе некоторых учебных заведений каких-либо проблем нет, некоторые сложности все же имеют место. Для их решения с соответствующими структурами проводится необходимая работа".