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    Министерство: Устраняются проблемы в вопросе обеспечения школ отоплением

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Как и ранее, отопительные системы во всех школах в Азербайджане будут запущены с 15 ноября".

    Об этом в ответ на запрос Report сказали в министерстве образования. 

    В структуре отметили, что с лета этого года проводятся соответствующие работы по подготовке к зимнему сезону в учебных заведениях Баку и регионов. 

    "Возникающие проблемы устраняются. Хотя во внутренней отопительной системе некоторых учебных заведений каких-либо проблем нет, некоторые сложности все же имеют место. Для их решения с соответствующими структурами проводится необходимая работа". 

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