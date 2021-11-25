Министерство: Уровень образования в Азербайджане высокий

17:11

"Уровень образования в Азербайджане составляет 98-99%. Ни у одного ребенка не ограничены возможности ходить в школу, получать образование".

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела устойчивого развития Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

Он отметил, что государством создана достаточная инфраструктура, построены и отремонтированы школы: "В то же время важен гендерный вопрос. Сегодня около трети учеников, не имеющих доступа к образованию в мире, составляют девочки. Если говорить о требованиях современного рынка труда, большое значение имеют проекты, реализуемые в инклюзивной форме. Эти проекты служат для повышения дополнительных навыков учащихся параллельно со знаниями, получаемыми в школе".

"По оценкам Всемирного экономического форума, когда нынешний ученик выйдет на рынок труда после двадцатилетнего периода обучения - одиннадцати лет школьного обучения, затем бакалавриата, магистратуры - около 70% профессий, существующих сегодня, не будут доступны в то время. Следовательно, талант должен быть выявлен в раннем возрасте. Мы должны сделать так, чтобы в будущем на рынке труда не образовались серьезные пустоты в спросе на квалифицированных работников", - добавил чиновник министерства.