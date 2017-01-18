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    Министерство: Университет "Кавказ" попросил оказать помощь в переводе студентов в ведущие вузы

    Процесс начнется после зимней экзаменационной сессии

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Руководство университета "Кавказ" проинформировало министерство образования о начале процесса ликвидации университета по решению учредителя от 16 января и создании ликвидационной комиссии. В связи с этим университет попросил оказать содействие в переводе студентов в другие вузы после завершения зимней экзаменационной сессии.

    Об этом Report сообщили в министерстве образования.

    Учитывая вышеуказанное, министерство образования в целях организации распределения студентов в другие вузы приняло решение о создании рабочей группы.

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