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Министерство: Учителям "Летней школы" дополнительных выплат не предусмотрено

Министерство: Учителям "Летней школы" дополнительных выплат не предусмотрено В "Летней школе" может принять участие любой желающий, начиная с I класса и заканчивая X классом. Если в группе будет мало детей, предусматривается объединение параллельных классов, оптимизация. Если в "Летнюю школу" обратится весь класс, тогда он будет п
Наука и образование
1 июня 2021 г. 13:55
Министерство: Учителям Летней школы дополнительных выплат не предусмотрено
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В "Летней школе" может принять участие любой желающий, начиная с I класса и заканчивая X классом. Если в группе будет мало детей, предусматривается объединение параллельных классов, оптимизация. Если в "Летнюю школу" обратится весь класс, тогда он будет поделен на подгруппы".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделом содержания, обучения и оценки Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

Она отметила, что обучение в "Летней школе" не будет вестись по единой программе и учеников не обяжут приходить в школьной форме.

Сотрудница министерства также ответила на вопрос, будут ли выплачиваться дополнительные средства учителям, преподающим в "Летней школе": "До конца июня учителя получают зарплату, соответствующую учебной нагрузке. Поэтому дополнительной платы не предусмотрено. Могут быть определенные меры поощрения".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Yay məktəbi”ndə dərs keçəcək müəllimlərə əlavə pul ödənilməyəcək

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