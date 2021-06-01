Министерство: Учителям "Летней школы" дополнительных выплат не предусмотрено

В "Летней школе" может принять участие любой желающий, начиная с I класса и заканчивая X классом. Если в группе будет мало детей, предусматривается объединение параллельных классов, оптимизация. Если в "Летнюю школу" обратится весь класс, тогда он будет п

В "Летней школе" может принять участие любой желающий, начиная с I класса и заканчивая X классом. Если в группе будет мало детей, предусматривается объединение параллельных классов, оптимизация. Если в "Летнюю школу" обратится весь класс, тогда он будет поделен на подгруппы".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделом содержания, обучения и оценки Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

Она отметила, что обучение в "Летней школе" не будет вестись по единой программе и учеников не обяжут приходить в школьной форме.

Сотрудница министерства также ответила на вопрос, будут ли выплачиваться дополнительные средства учителям, преподающим в "Летней школе": "До конца июня учителя получают зарплату, соответствующую учебной нагрузке. Поэтому дополнительной платы не предусмотрено. Могут быть определенные меры поощрения".