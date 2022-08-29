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Министерство: Тиражируемые от имени министра утверждения вырваны из контекста

Министерство: Тиражируемые от имени министра утверждения вырваны из контекста Министерство науки и образования выразило отношение к якобы высказанным министром Эмином Амруллаевым на встрече с директорами школ в Баку словам о том, что "школы не дают образования, и мы это знаем".
Наука и образование
29 августа 2022 г. 16:28
Министерство: Тиражируемые от имени министра утверждения вырваны из контекста

Министерство науки и образования выразило отношение к якобы высказанным министром Эмином Амруллаевым на встрече с директорами школ в Баку словам о том, что "школы не дают образования, и мы это знаем".

Как сообщает Report, руководитель сектора по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов заявил, что эти тиражируемые от имени министра утверждения не соответствуют действительности.

По его словам, на прошлой неделе министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с директорами школ в городе Баку:

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно надбавок к заработной плате педагогического состава, полномочий директоров школ, взаимоотношений школы и общества, профессионального развития в школе, факторов, влияющих на учебную среду. Тиражируемые в социальных медиа от имени министра утверждения вырваны из контекста и не соответствуют действительности".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Emin Əmrullayevin fikirləri kontekstdən çıxarılıb, deyilənlər həqiqətə uyğun deyil"

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