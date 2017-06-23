Министерство: Статус юридического лица публичного права создаст новые возможности для достижения целей в области развития образования

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Реорганизация высших учебных заведений в качестве юридического лица публичного права в соответствии с "Государственной стратегией развития образования в Азербайджанской Республике", подтвержденной распоряжением президента, создаст новые возможности для достижения предусмотренных целей в связи с развитием образования в стране".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства образования.

Отмечается, что это решение расширит участие общественности и работодателей, заинтересованных в улучшении качества управления в высших учебных заведениях, создаст прозрачные и эффективные механизмы управления: "По опыту развитых стран становится ясно, что набирает обороты процесс социализации управления образованием. Новый механизм в высших учебных заведениях наряду с ответственностью создаст основу для повышения отчетности. В целом этой цели служит улучшение качества системы управления в высших учебных заведениях, путем их соответствия системам университетов ведущих стран мира".

В министерстве сообщили, что, статус юридического лица высшего учебного заведения будет способствовать совершенствованию механизма финансирования образования путем использования различных источников, и создаст условия для расширения спектра оказываемых платных образовательных услуг: "Это является новым показателем качества материально-технической базы и инфраструктуры высших учебных заведений. Обеспечение устойчивости вузов с экономической точки зрения, посредством повышения их конкурентноспособности на государственном и международном уровне, будет способствовать их превращению в научно-исследовательские и инновационные центры и получению статуса исследовательского университета.

Это является одним из основных условий успешного применения достигнутых инноваций в социально-экономической жизни страны".