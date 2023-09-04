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Минобразования организует работу с учителями, не прошедшими переаттестацию

Минобразования организует работу с учителями, не прошедшими переаттестацию В управлениях образования начали действовать комиссии с целью организации работы с учителями, не прошедшими повторную сертификацию, с которыми были расторгнуты трудовые договора.
Наука и образование
4 сентября 2023 г. 15:23
Минобразования организует работу с учителями, не прошедшими переаттестацию

Для организации работы с учителями, не прошедшими переаттестацию, и с которыми был расторгнут трудовой договор, в управлениях образования Министерства науки и образования созданы комиссии.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что будет уделено особое внимание обращениям нуждающихся в социальной поддержке учителей. Для организации работы с этими учителями в Управлении образования города Баку, Абшерон-Хызинском, Гянджа-Дашкасанском и Губа-Хачмазском районных управлениях образования созданы комиссии.

Напомним, что с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию, были расторгнуты трудовые договоры.

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