Минобразования организует работу с учителями, не прошедшими переаттестацию

В управлениях образования начали действовать комиссии с целью организации работы с учителями, не прошедшими повторную сертификацию, с которыми были расторгнуты трудовые договора.

Для организации работы с учителями, не прошедшими переаттестацию, и с которыми был расторгнут трудовой договор, в управлениях образования Министерства науки и образования созданы комиссии.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что будет уделено особое внимание обращениям нуждающихся в социальной поддержке учителей. Для организации работы с этими учителями в Управлении образования города Баку, Абшерон-Хызинском, Гянджа-Дашкасанском и Губа-Хачмазском районных управлениях образования созданы комиссии.

Напомним, что с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию, были расторгнуты трудовые договоры.