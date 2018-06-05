Министерство разъяснило, кто из учителей не сможет поменять место работы

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "С учителями, работающими на основе срочного контракта, которые добились успеха на конкурсе, проведенном в этом году с целью закрепления в школах, где они работают, с 2018-2019 учебного года будет заключен бессрочный трудовой контракт. В связи с этим эти учителя не смогут участвовать в конкурсе по смене рабочего места".

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

В министерстве отметили, что согласно имеющимся правилам, не предусмотрено никакого конкурса или экзамена с целью смены рабочего места учителей, работающих в общеобразовательных учебных заведениях на основе бессрочного контракта на другое общеобразовательное учебное заведение:

"Этот процесс пройдет в один этап, с применением программного обеспечения. Учителя смогут поменять место работы на другое, соответствующее специальности, по которой они прошли диагностическую проверку или приняли участие в конкурсе по приему на работу. По завершении электронной регистрации каждый получившие право на смену рабочего места кандидаты представят необходимые документы в Центр человеческих ресурсов.

Что касается возможности вернуться на старое место после того, как учитель его сменил и передумал, получивший право на смену рабочего места кандидат должен пройти регистрацию в установленное время. Если кандидат не прошел регистрацию в установленный период, его результаты аннулируются, и он может продолжить работать на старом месте работы".

Кроме того, не прошедшие конкурс по смене места работы учителя могут принять участие в конкурсе по приему на работу на 2018-2019 учебный год.