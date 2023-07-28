Министерство: Расходы на образование детей 2 465 шехидов и инвалидов войны оплачиваются государством

Расходы на платное образование 2 465 детей шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также получивших инвалидность в ходе боевых операций, оплачиваются за счет государственного бюджета.

Расходы на платное образование 2 465 детей шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также получивших инвалидность в ходе боевых операций, оплачиваются за счет государственного бюджета.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

1 863 из них обучаются в высших учебных заведениях (включая медицинские учреждения), а 577 человек - в средних специальных учебных заведениях на платной основе.

"В том числе 25 человек учатся в профессиональных учебных заведениях", - отметили в министерстве.