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Министерство: Расходы на образование детей 2 465 шехидов и инвалидов войны оплачиваются государством

Министерство: Расходы на образование детей 2 465 шехидов и инвалидов войны оплачиваются государством Расходы на платное образование 2 465 детей шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также получивших инвалидность в ходе боевых операций, оплачиваются за счет государственного бюджета.
Наука и образование
28 июля 2023 г. 17:51
Министерство: Расходы на образование детей 2 465 шехидов и инвалидов войны оплачиваются государством

Расходы на платное образование 2 465 детей шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также получивших инвалидность в ходе боевых операций, оплачиваются за счет государственного бюджета.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

1 863 из них обучаются в высших учебных заведениях (включая медицинские учреждения), а 577 человек - в средних специальных учебных заведениях на платной основе.

"В том числе 25 человек учатся в профессиональных учебных заведениях", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Şəhid və müharibə əlillərinin 2 465 övladının təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödənilir"

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