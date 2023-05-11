Министерство просит родителей будущих первоклассников сообщать о просьбах "отблагодарить" директора

Если при приеме в первый класс директор школы просит родителей его "отблагодарить" - это нарушение закона. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства нау

Если при приеме в первый класс директор школы просит родителей его "отблагодарить" - это нарушение закона.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Орхан Аббасов.



Он подчеркнул, что родители, столкнувшиеся с подобными ситуациями, могут обратиться в правоохранительные органы и одновременно направить письменную жалобу непосредственно в министерство и другие компетентные структуры: "Если электронная система уведомляет о зачислении ученика, то школе остается только принять собранные документы. Если все документы в порядке, школа не может не принять ученика".