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Министерство просит родителей будущих первоклассников сообщать о просьбах "отблагодарить" директора

Министерство просит родителей будущих первоклассников сообщать о просьбах "отблагодарить" директора Если при приеме в первый класс директор школы просит родителей его "отблагодарить" - это нарушение закона. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства нау
Наука и образование
11 мая 2023 г. 11:18
Министерство просит родителей будущих первоклассников сообщать о просьбах отблагодарить директора

Если при приеме в первый класс директор школы просит родителей его "отблагодарить" - это нарушение закона.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Орхан Аббасов.

Он подчеркнул, что родители, столкнувшиеся с подобными ситуациями, могут обратиться в правоохранительные органы и одновременно направить письменную жалобу непосредственно в министерство и другие компетентные структуры: "Если электронная система уведомляет о зачислении ученика, то школе остается только принять собранные документы. Если все документы в порядке, школа не может не принять ученика".

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