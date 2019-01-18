 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство: Пропущенные из-за непогоды дни не вычтут из каникул

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане объявленные в связи с непогодой двухдневные каникулы в учебных заведениях не вычтут с предстоящих каникул.  

    Об этом Report сообщили в министерстве образования. 

    Напомним, что согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова "О прекращении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях", 17-18 января во всех учебных заведениях страны занятия и соответствующие мероприятия были отменены.

    Зимние каникулы в школах начнутся 27 января и продлятся до 31 января. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi