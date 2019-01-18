Министерство: Пропущенные из-за непогоды дни не вычтут из каникул

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане объявленные в связи с непогодой двухдневные каникулы в учебных заведениях не вычтут с предстоящих каникул.
Об этом Report сообщили в министерстве образования.
Напомним, что согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова "О прекращении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях", 17-18 января во всех учебных заведениях страны занятия и соответствующие мероприятия были отменены.
Зимние каникулы в школах начнутся 27 января и продлятся до 31 января.
Samirə AbdullayevaАвтор новости