Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным

Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало недовольство родителей относительно новой школьной формы.

Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало недовольство родителей относительно новой школьной формы.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что до конца нового учебного года переход на новую школьную форму не является обязательным.

Школьники могут использовать нынешнюю форму до конца 2022/2023 учебного года: "Это отражено в постановление Кабинета министров № 96 от 17 марта 2022 года".

В социальных сетях появилась информация об обязательном введении новой формы в некоторых школах.

Напомним, в марте этого года Кабинет министров Азербайджана утвердил эскизы формы одежды учащихся государственных общеобразовательных учреждений. Продажа новой формы началась 17 августа.

В настоящее время перед Бакинским швейным домом и перед магазинами Bravo образовалась длинная очередь из родителей, желающих купить школьную форму своим детям.