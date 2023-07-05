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Министерство прокомментировало информацию о дополнительном экзамене по сертификации учителей

Министерство прокомментировало информацию о дополнительном экзамене по сертификации учителей В этом календарном году не планируется проведение дополнительных экзаменов по сертификации учителей по тому или иному предмету.
Наука и образование
5 июля 2023 г. 11:59
Министерство прокомментировало информацию о дополнительном экзамене по сертификации учителей

В этом календарном году не планируется проведение дополнительных экзаменов по сертификации учителей по тому или иному предмету.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом человеческих ресурсов Министерства науки и образования Эшги Багиров.

По его словам, в прошлом месяце по всем школам страны прошел экзамен по сертификации всех учителей начальных классов, азербайджанского языка и литературы:

"Министерство будет заранее объявлять, по каким предметам ожидается сертификация в будущем. Будут проводиться тренинги, меры поддержки в связи с тестовыми образцами. Дата экзамена не может быть объявлена, пока все это не будет выполнено".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik bu il əlavə sertifikatlaşdırma imtahanının keçiriləcəyi barədə məlumatlara aydınlıq gətirib

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