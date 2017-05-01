Министерство: Пройдет диагностическая оценка еще около 6 000 педагогов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Товузском олимпийском спортивном комплексе пройдет диагностическая оценка 6 тыс. педагогов общеобразовательных школ Акстафинского, Товузского и Газахского районов.

Как сообщили Report в министерстве образования, к предстоящим 4 и 6 мая экзаменам присоединятся также педагоги, преподающие общеобразовательные предметы в первичных учреждениях профессионального образования.

Зайдя на сайт dq.edu.az, в разделе "Личная страница" участники диагностической оценки смогут получить информацию о дате и времени проведения экзамена. В то же время, на указанной странице можно будет проверить точность информации. В случае выявления несоответствия, педагоги могут обратиться в местные органы управления образованием.

Отметим, что на диагностической оценке 16 и 21 апреля участвовали свыше 10 000 педагогов государственных общеобразовательных школ Агдамского, Физулинского, Бардинского, Тертерского, Бейлаганского, Лачинского, Кельбаджарского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

А 25 и 30 апреля на диагностической оценки присутствовали около 12 000 педагогов общеобразовательных учебных заведений городов Мингячевир, Нафталан, Евлахского, Агдашского, Геранбойского районов, а также расположенных в этих районах общеобразовательных учебных заведений Кельбаджарского, Агдамского, Ходжалинского и Лачинского районов.