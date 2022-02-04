Министерство: Процесс приема-сдачи детских садов будет завершен в марте

"Процесс приема-сдачи детских садов планируется завершить в марте".

"Процесс приема-сдачи детских садов планируется завершить в марте".

Как передает Report, об этом сказал заведующим отделом организации и управления общего образования Минобразования Эльнур Алиев.

Он сказал, что продолжается процесс передачи государственных дошкольных учебный заведений: "В марте планируется завершить этот процесс".

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжения "О внесении изменений в распоряжения президента Азербайджанской Республики от 27 декабря 2010 года под номером 1251 "Об утверждении структуры министерства образования Азербайджанской Республики" и от 24 июля 2014 года под номером 664 "Об усовершенствовании структуры министерства образования Азербайджанской Республики", "Об усовершенствовании управления в системе государственного дошкольного образования“.