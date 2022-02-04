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Министерство: Процесс приема-сдачи детских садов будет завершен в марте

Министерство: Процесс приема-сдачи детских садов будет завершен в марте "Процесс приема-сдачи детских садов планируется завершить в марте".
Наука и образование
4 февраля 2022 г. 16:13
Министерство: Процесс приема-сдачи детских садов будет завершен в марте

"Процесс приема-сдачи детских садов планируется завершить в марте".

Как передает Report, об этом сказал заведующим отделом организации и управления общего образования Минобразования Эльнур Алиев.

Он сказал, что продолжается процесс передачи государственных дошкольных учебный заведений: "В марте планируется завершить этот процесс".

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжения "О внесении изменений в распоряжения президента Азербайджанской Республики от 27 декабря 2010 года под номером 1251 "Об утверждении структуры министерства образования Азербайджанской Республики" и от 24 июля 2014 года под номером 664 "Об усовершенствовании структуры министерства образования Азербайджанской Республики", "Об усовершенствовании управления в системе государственного дошкольного образования“.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Bağçaların təhvil-təslim prosesi martda yekunlaşdırılacaq"

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