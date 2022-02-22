Министерство: При оценивании знаний учащихся возможны определенные уступки

В конце учебного года при оценивании знаний учащихся возможны определенные уступки.

В конце учебного года при оценивании знаний учащихся возможны определенные уступки.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал заведующий сектором по организации и управлению общим образованием министерства образования Фуад Гараев.

По его словам, с возобновления в школах очного обучения и до сих пор занятия проходят практически беспрерывно: "Вы можете быть уверены, что даже если школы из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение, учащиеся проходят занятия в онлайн режиме. При этом учителям дается возможность при возвращении учеников на занятия в школы провести дополнительные занятия. Естественно, влияние пандемии неоспоримо, и учителя учитывают это. Во время оценивания возможны определенные уступки в сложности и количестве вопросов. В целом же ученики и родители заинтересованы в правильном оценивании годовых знаний. Я не думаю, что уступки принесут пользу ученику, родителю или обществу".