Министерство предупредило детсады, не отвечающие условиям лицензий

"В ходе мониторинга не было выявлено детских садов, напрямую не отвечавших условиям лицензий".
Как сообщает Report, об этом сказал завотделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев на семинаре "Медиа и образовательный диалог".
"Мы понимаем, что нам не удалось побывать во всех детских садах. Возможно, есть детсады, не отвечающие требованиям. Им необходимо в кратчайшие сроки привести свою работу в соответствие со стандартами. Если этого не произойдет, они могут лишиться лицензии", - добавил глава отдела.