Министерство предупредило детсады, не отвечающие условиям лицензий

"В ходе мониторинга не было выявлено детских садов, напрямую не отвечавших условиям лицензий".

"В ходе мониторинга не было выявлено детских садов, напрямую не отвечавших условиям лицензий".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев на семинаре "Медиа и образовательный диалог".

"Мы понимаем, что нам не удалось побывать во всех детских садах. Возможно, есть детсады, не отвечающие требованиям. Им необходимо в кратчайшие сроки привести свою работу в соответствие со стандартами. Если этого не произойдет, они могут лишиться лицензии", - добавил глава отдела.