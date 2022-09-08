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Министерство предупредило детсады, не отвечающие условиям лицензий

Министерство предупредило детсады, не отвечающие условиям лицензий "В ходе мониторинга не было выявлено детских садов, напрямую не отвечавших условиям лицензий".
Наука и образование
8 сентября 2022 г. 12:31
Министерство предупредило детсады, не отвечающие условиям лицензий

"В ходе мониторинга не было выявлено детских садов, напрямую не отвечавших условиям лицензий".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев на семинаре "Медиа и образовательный диалог".

"Мы понимаем, что нам не удалось побывать во всех детских садах. Возможно, есть детсады, не отвечающие требованиям. Им необходимо в кратчайшие сроки привести свою работу в соответствие со стандартами. Если этого не произойдет, они могут лишиться лицензии", - добавил глава отдела.

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