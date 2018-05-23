Министерство: Посредством электронной системы для приема в первый класс подано около 57 тыс. запросов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Продолжается прием учеников по электронной системе в первые классы общеобразовательных школ на 2018-2019 учебный год в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов

По его словам, до 23 мая посредством электронной системы для приема в первый класс подано около 57 тыс запросов.

В Абшеронском районе зарегистрировано 5589 запросов, в Гяндже – 3752, Сумгаыйте – 5227. Прогнозируется, что в данных районе и городах в первые классы пойдет 17 873 ученика.

Через электронную систему (mektebeqebul.edu.az) в первые классы столичных школ размещено 41 701 запросов, из которых 38263 в общеобразовательные школы, 3438 в лицеи и гимназии.

Отметим, что прием учеников в первые классы осуществляется регистрацией электронного заявления родителей на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

Более 8 тыс. детей из дошкольных групп автоматически приняты в первые классы. Запросы на более 24 000 детей из дошкольных групп по Баку автоматически зарегистрирован для приема в первые классы.

Процесс регистрации электронного заявления в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе продлится до 15 сентября. В случае возникновения в связи с регистрацией электронного заявления можно обратиться в действующие во всех районах альтернативные центры регистрации.

Напомним, что 22 февраля начался прием в I-е классы подведомственных Минобразования лицеев и гимназий, а также государственных общеобразовательных школ в городе Баку.