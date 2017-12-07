Министерство: Перенесена встреча министра образования с гражданами

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Согласно расписанию приема граждан в городах и районах руководителями органов Центральной исполнительной власти на декабрь этого года, предстоящая встреча министра образования 11 декабря в Нефтчалинском районе перенесена на неопределенное время.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве образования.

"В связи с этим гражданам будет предоставлена дополнительная информация" - сказали в министерстве.

Отметим, что 5 декабря распоряжением президента Ильхама Алиева Микаил Джаббаров был освобожден от должности министра образования и назначен министром налогов.