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    Министерство: Перенесена встреча министра образования с гражданами

    В связи с этим гражданам будет предоставлена дополнительная информация© Report

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Согласно расписанию приема граждан в городах и районах руководителями органов Центральной исполнительной власти на декабрь этого года, предстоящая встреча министра образования 11 декабря в Нефтчалинском районе перенесена на неопределенное время.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве образования.

    "В связи с этим гражданам будет предоставлена дополнительная информация" - сказали в министерстве.

    Отметим, что 5 декабря распоряжением президента Ильхама Алиева Микаил Джаббаров был освобожден от должности министра образования и назначен министром налогов. 

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