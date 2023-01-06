Министерство объявило конкурс по набору учителей в группы SABAH

Профессорско-преподавательский состав и специалисты приглашаются на вакантные позиции для преподавания в группах SABAH министерства науки и образования в весеннем семестре 2022-2023 учебного года.

Профессорско-преподавательский состав и специалисты приглашаются на вакантные позиции для преподавания в группах SABAH министерства науки и образования в весеннем семестре 2022-2023 учебного года.

Как сообщили Report в министерстве, в конкурсе могут принять участие динамичные, позитивные, коммуникабельные кандидаты, имеющие магистерскую степень, обладающие высоким уровнем знаний в сфере ИКТ, пользующиеся инновационными методами обучения и применяющие современные педагогические подходы.

Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе и отвечающие указанным требованиям, должны заполнить форму обращения до 00:00 11 января.