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Министерство объявило конкурс по набору учителей в группы SABAH

Министерство объявило конкурс по набору учителей в группы SABAH Профессорско-преподавательский состав и специалисты приглашаются на вакантные позиции для преподавания в группах SABAH министерства науки и образования в весеннем семестре 2022-2023 учебного года.
Наука и образование
6 января 2023 г. 16:06
Министерство объявило конкурс по набору учителей в группы SABAH

Профессорско-преподавательский состав и специалисты приглашаются на вакантные позиции для преподавания в группах SABAH министерства науки и образования в весеннем семестре 2022-2023 учебного года.

Как сообщили Report в министерстве, в конкурсе могут принять участие динамичные, позитивные, коммуникабельные кандидаты, имеющие магистерскую степень, обладающие высоким уровнем знаний в сфере ИКТ, пользующиеся инновационными методами обучения и применяющие современные педагогические подходы.

Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе и отвечающие указанным требованиям, должны заполнить форму обращения до 00:00 11 января.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке в разделе "Мероприятия и объявления".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik SABAH qruplarına müəllim axtarır

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