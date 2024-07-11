Министерство объявило грантовый конкурс на прием детей в частные детсады

Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс для частных дошкольных образовательных учреждений.

Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс для частных дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщили Report в министерстве, целью грантового конкурса является привлечение детей, не принятых в государственные дошкольные образовательные учреждения в 2024-2025 учебном году, на свободные места в частных дошкольных образовательных учреждениях и финансирование части платы за обучение посредством гранта.

Прием документов для участия в грантовом конкурсе осуществляется через электронную почту [email protected]. Последний срок подачи документов - 29 июля.