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Министерство объявило грантовый конкурс на прием детей в частные детсады

Министерство объявило грантовый конкурс на прием детей в частные детсады Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс для частных дошкольных образовательных учреждений.
Наука и образование
11 июля 2024 г. 16:48
Министерство объявило грантовый конкурс на прием детей в частные детсады

Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс для частных дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщили Report в министерстве, целью грантового конкурса является привлечение детей, не принятых в государственные дошкольные образовательные учреждения в 2024-2025 учебном году, на свободные места в частных дошкольных образовательных учреждениях и финансирование части платы за обучение посредством гранта.

Прием документов для участия в грантовом конкурсе осуществляется через электронную почту [email protected]. Последний срок подачи документов - 29 июля.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в объявлении.

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