Министерство образования выразило отношение к информации о ликвидации куррикулумов

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Высказывания по поводу ликвидации системы куррикулумов в Азербайджане совершенно абсурдны".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что у говорящих о ликвидации куррикулумов нет достаточной информации о современной системе образования: "Куррикулумы всегда были, есть сегодня и будут в будущем. Без куррикулумов не бывает образования, так как эта система - содержание образования. Ликвидировать куррикулумы - значит оставить образование без содержания. Поэтому такой вопрос является абсурдным высказыванием".

Представитель министерства напомнил, что куррикулумы это все время совершенствующаяся система: "Эта система не может быть ликвидирована, просто могут быть проведены определенные усовершенствования. Это и так происходит каждый год. Поэтому неправильно характеризовать это как серьезные изменения".