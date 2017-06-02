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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Министерство образования выразило отношение к вопросу о передаче части школы-лицея №20 Европейскому лицею.

Заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов в ответ на запрос Report сказал, что полностью завершается строительство средней школы №20 на 4000 ученических мест, являющейся одной из самых крупных школ не только Баку, но и Азербайджана.

Он отметил, что по поручению президента эта школа была построена больше по размерам и шире чем была, и станет одним из самых красивых зданий Баку: "С нового учебного года в школе учителя и учащиеся приступят к занятиям. Школа оснащена самым современным оборудованием, у функционального здания есть все условия для организации обучения на высоком, качественном уровне".

"Наряду со всем этим, многие пользователи социальной сети распространяют ложную информацию о том, что якобы учащиеся и преподаватели школы № 20 со следующего учебного года не приступят к занятиям в здании построенной школы. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Преподаватели и учащиеся этой школы с нового учебного года продолжат свою деятельность в средней школе №20. Этого с нетерпением ждут как учащиеся и родители, так и мы", - добавил представитель министерства.

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о предоставлении части территории школы-лицея №20 Европейскому лицею.