Минобразования Азербайджана внесло ясность в ликвидацию планового приема в вузы на платной основе

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство образования внесло ясность в вопрос ликвидации планового приема в вузы на платной основе.

Как сообщает Report, директор сектора по работе с НПО и СМИ Джасарат Валехов отметил, что вопрос воспринят неверно: "Речь идет о ликвидации платных плановых мест".

Представитель министерства добавил, что со следующего года в высших учебных заведениях планируется ликвидация плановых мест на платной основе: "Этот механизм будет применен во время приема на 2016-2017 учебный год. В настоящее время механизм разрабатывается. Этот механизм будет применен по всей стране с первой стадии и будет распространяться на все платные плановые места во всех вузах".