Министерство образования внесло ясность в информацию о продлении каникул

Министерство образования прокомментировало информацию в социальных сетях от имени оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, якобы о приостановлении учебного процесса во всех общеобразовательных учреждениях до 1 мая.

"Информация не соответствует действительности".

Об этом Report сообщил руководитель сектора по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

Отметим, что с целью пресечения случаев инфицирования и продолжения медико-профилактических, дезинфекционных и других превентивных мер, во всех учебных заведениях страны приостановлен учебно-воспитательный процесс и все связанные с ним мероприятия. Занятия во всех учебных заведениях возобновятся 27 марта.