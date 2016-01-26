Министерство образования: В высокогорных районах посещаемость занятий учениками снизилась

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Недопущение случаев нарушения учебного процесса в школах в зимний период и в морозные и снежные дни находится под контролем местных органов управления образованием и исполнительных представительств. Однако в связи с сильным снегопадом и гололедицей в сельской местности, в особенности в горных районах, а также перерывы в подаче электроэнергии оказывают отрицательное влияние на посещаемость в школах.

Об этом на запрос Report заявили в секторе по связям с общественностью министерства образования.

"Согласно полученной информации, в большинстве горных районов высота снежного покрова достигла 50-60 см. Из-за плохих погодных условий в некоторых селах горных и предгорных районов снизилась посещаемость в школах", - сообщили в министерстве.

Как напомнили в министерстве, с 27 января в школах начинаются зимние каникулы.