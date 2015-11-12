​Минобразования в поисках специалиста по грузинскому языку

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Министерство образования нуждается в специалисте по грузинскому языку.

Как сообщает Report, владеющий грузинским языком специалист займется экспертизой переводов учебников на грузинский язык.

Так, он будет проверять переведенные на грузинский язык комплекты (учебники и методические пособия для педагогов), учебники начальных (I-IV классы) и более старших классов (V-IX классы) по предметам "Азербайджанский язык" (в качестве государственного языка), "Математика", "Иностранный язык", "Информатика", "Навыки жизни", "Технология", "Музыка", "Изобразительное искусство", "История Азербайджана", "Общая история", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "Физическая культура".

Срок услуг охватит период с декабря этого года по декабрь будущего года.

При подборе специалистов будет отдаваться предпочтение лицам, обладающим знаниями, навыками и педагогическим опытом по различным научным сферам, свободно переводящим тексты с азербайджанского на грузинский и с русского на грузинский языки.