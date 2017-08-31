Министерство образования: В этом году в Азербайджане построена 71 школа

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане построена 71 школа, 61 из которых модульного типа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

В министерстве отметили, что до конца года 100 охватывающих 44 района малокомплектных и аварийных сельских школ предусматривается заменить на школы модульного типа.

По информации, произведен капитальный ремонт 12-ти школ, текущий ремонт в 460-ти школах завершен, а в 24-х учебных заведениях текущий ремонт продолжается.

Построены 1 профтехучилище, 1 детско-молодежный и 1 спортивно-образовательный центры. Построены и капитально отремонтированы кампусы и корпусы трех вузов.