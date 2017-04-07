Министерство образования: В Азербайджане учителя пройдут сертификацию

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерство впервые подготовило правила в связи с сертификацией учителей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, документы в связи с этим переданы в Кабинет министров: "После подтверждения документов начнется сертификация учителей. После этого будет рассмотрено регулирование трудовых отношений с этими учителями. Не прошедшие сертификацию учителя, естественно, не смогут продолжать работать в учреждениях".

Э. Багиров отметил, что сертификация учителей состоится после завершения диагностической оценки. Представитель министерства сказал, что в настоящее время не принято точное решение, какие учителя примут участие в сертификации: "Естественно, этот процесс не охватит всех учителей. Первоначально будет избрана целевая группа, потому что провести сертификацию 150 тыс. учителей в один день невозможно. Учителя, не допускающиеся к диагностической оценке из-за осуществления деятельности без документа об образовании и принятые на работу вне конкурса, не будут допущены к сертификации".