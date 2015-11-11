Министерство образования: Студенты-платники смогут получать стипендию после I семестра

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "До сегодняшнего дня стипендию получали студенты, обучающиеся на основе госзаказа. Впредь, стипендию смогут получать также студенты, обучающиеся на платной основе. Правило касается как государственных, так и частных вузов".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 11 ноября пресс-конференции заявил заведующий сектором поддержки студентов и обмена программ отдела науки и образования министерства образования Сулхеддин Гезелов.

Затронув вопросы, предусмотренные в подписанном президентом Ильхамом Алиевым 10 ноября распоряжении о внесении изменений в распоряжение "О повышении стипендий учащимся и студентам докторантуры, вузов, ссузов и профтехучилищ", заведующий сектором сказал, что студенты этой категории смогут получать стипендию после I семестра 2014-2015 учебного года: "Сумма стипендий установлена. Известна сумма стипендий по академическим результатам в соответствии с баллами. Естественно, студенты, показавшие низкие результаты, не могли получать стипендию. Так будет и впредь".

Как заявил заместитель завотделом науки и высшего образования министерства Натик Ибрагимов, в I семестре стипендию будут получать лишь обучающиеся по госзаказу студенты, показавшие высокие результаты на проведенных ГКПС вступительных экзаменах: "Студенты-платники смогут получать стипендию по новым правилам только после I семестра".