Минобразования: Сроки приема документов по переводу студентов продлены

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Прием электронных документов для перевода студентов в высшие учебные заведения, расположенные внутри страны и за рубежом, или смены одной специальности на другую, а также учащихся средних специальных учебных заведений и учащихся магистратуры продолжается.

Как сообщили Report в министерстве образования, по многочисленным просьбам студентов прием документов продлится до 22 августа.

В министерстве сообщили, что прием документов осуществляется с помощью портала transfer.edu.az с 17 июля, за это время на портале зарегистрировано обращений для перевода от 600 студентов в средних учебных заведениях, и 3070 человек в высших учебных заведениях.

На портале студенты имеют возможность выбирать учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого студенты, введя необходимые сведения, могут определить, соответствуют ли они критериям перевода.

Портал transfer.edu.az, созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра, служит упрощению и обеспечению прозрачности процесса перевода студентов.