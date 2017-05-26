Минобразования Азербайджана: Сокращение педагогов, показавших низкие результаты, неизбежно

© Report.az

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "В этом году будет достаточное количество вакансий для педагогов, то есть свыше 6 000".

Как сообщает Report, об этом на брифинге, проведенном в связи с перестановкой педагогов, заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, предоставят также шанс для учителей, показавших низкие результаты при диагностической оценке: "Часть педагогов с низкими результатами при диагностической оценке будут привлечены к тренингам, им предоставят шанс улучшить свои результаты. Наряду с этим существуют педагоги, показавшие при диагностической оценке довольно низкий результат. В школах они попадут под сокращение, так как иного пути нет. Хотим, чтобы в системе образования были образованные, грамотные преподаватели".

Дж.Валехов добавил, что сокращение педагогов с низкими результатами неизбежно.

Как заявил и.о. заведующего отделом человеческих ресурсов министерства Эшги Багиров, существуют новшества, связанные со сменой рабочего места учителями в пределах одного и то же города или района: "С этого года при размещении педагогов не будет проводиться каких-либо конкурсов или же собеседований. При смене рабочего места педагогов будут также учитываться показатели его диагностической оценки. Это будет считаться одним из факторов, влияющих на окончательное решение".

Э.Багиров добавил, что до сих пор процесс перестановки производился местными органами управления образованием: "Однако, с этого года министерство образования будет осуществлять эту работу в централизованном порядке. Педагоги, работающие по бессрочному контракту, должны зарегистрироваться через программное обеспечение. После диагностической оценки у нас будут результаты около 150 000 педагогов".

Э.Багиров заявил о немалом количестве учителей, показавших при диагностической оценке низкий результат: "На первом этапе мы сократим их. Даже на сегодняшний день есть педагоги с низкими результатами, которые согласились уйти с работы, предъявив заявления".

Процесс размещения педагогов будет организован в промежутке с 26-го мая по 15-ое июня.