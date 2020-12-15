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Министерство образования решило проблему военнослужащего

Министерство образования решило проблему военнослужащего Видеообращение военнослужащего азербайджанской армии Новрузова Руфата Юнис оглу, опубликованное на днях в социаль ных сетях, было рассмотрено Министерством Образования и дано соответствующее поручение для положительного решения данного вопроса.
Наука и образование
15 декабря 2020 г. 15:32
Министерство образования решило проблему военнослужащего

Видеообращение военнослужащего азербайджанской армии Новрузова Руфата Юнис оглу, опубликованное на днях в социаль ных сетях, было рассмотрено Министерством Образования и дано соответствующее поручение для положительного решения данного вопроса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства образования Азербайджана.

Напомним, что Новрузов Руфат Юнис оглу, агент Ходжалинской городской экономической группы Территориального финансового расчетного центра (ТФРЦ) №8, обратился к руководителю данного Центра по поводу неоплачиваемого отпуска сроком на 6 месяцев с 10 сентября 2020 года.

В информации отмечено, что согласно соответствующему приказу подписанному главой территориального финансового расчетного центра, Новрузов Руфат Юнис оглу получил неоплачиваемый отпуск сроком на 6 месяцев с 10 сентября 2020 года в связи с его семейным положением.

Затем Р. Новрузов был призван в ряды национальной армии для участия в боях за территориальную целостность Азербайджана. Однако из-за того, что он находился в неоплачиваемом отпуске, заработанная плата в период военной службы не была выплачена.

"Мужество и героизм, проявленные Р. Новрузовым в Отечественной войне, высоко оценило Минобразования. Руководством ведомства было принято решение оказать ему финансовую помощь в размере 3-месячной зарплаты, выплатив сумму из бюджета профсоюза работников образования.

Работники образования, героически сражавшиеся за Родину, находятся под пристальным вниманием министерства. В этом направлении со стороны ведомства предпринимаются соответствующие шаги", - отмечается в сообщении.

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